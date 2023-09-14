Москвичам пообещали потепление до 20 градусов на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На следующей неделе в Москве ожидается теплая погода с температурой от 20 градусов и выше. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода по-прежнему замечательная, и на следующей неделе в целом она останется комфортной. В понедельник – облачности будет побольше, прогнозируется кратковременный дождь, но сильных осадков ждать не стоит", – заявил он.

Также Вильфанд рассказал, что 18 сентября ночью температура воздуха опустится до 6–11 градусов тепла, а днем поднимется до отметки в 14–19 градусов. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России сообщил, что уже в середине недели повысится облачность. Однако 20 сентября, по предварительным прогнозам, температура воздуха составит более 20 градусов.

При этом Вильфанд отметил, что золотая осень в Москву пока еще не пришла.

"Погода умеренно теплая, на пару градусов выше нормы. Ночи, конечно, не летние, но дневная температура около 20 градусов, что не может не приносить удовольствия", – добавил он.

Как утверждает синоптик, сентябрь в Москве можно назвать засушливым, поскольку за первую половину месяца выпало примерно 10% месячной нормы осадков. Он заявил, что пока сильных осадков не предвидится.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что первые заморозки придут в Москву не раньше октября. Это связано с теплым долгосрочным прогнозом.

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