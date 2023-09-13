Россиян предупредили о сильной трехдневной магнитной буре

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Метеорологи заявили, что в среду, 13 сентября, россиян ожидает сильная магнитная буря, которая будет длиться три дня. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Пермский политехнический университет.

"Человек, как и вся материя, состоит из атомов. Во время магнитных бурь свободные электроны в атомах начинают двигаться в направлении усиленного магнитного поля Земли", – отметили ученые.

По словам кандидата физико-математических наук Эргаша Нуруллаева, метеозависимые люди могут почувствовать слабость, ухудшение состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль.

Он подчеркнул, что в организме человека присутствует собственное магнитное поле. Этому способствуют ферромагнитные частицы, добавил ученый.

Ученые указали, что полностью защититься от магнитных бурь нельзя, поэтому необходимо быть осторожными и следить за прогнозами.

До этого магнитная буря была зафиксирована на Земле днем 1 августа. Еще раньше возмущения геомагнитного поля были зафиксированы 25 июля, буря продлилась два дня. Причиной явления стали семь слабых вспышек класса C на Солнце.

Врач Андрей Тяжельников порекомендовал ограничить употребление жареного, мучного и соли во время магнитных бурь. Помимо этого, необходимо есть больше зелени, овощей и фруктов, пить много воды и заменить крепкий чай и кофе на травяные настои.

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