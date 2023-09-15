Синоптик пообещал москвичам второе бабье лето после похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второе бабье лето наступит в столице после похолодания, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, в городе станет прохладнее уже в выходные. В субботу, 16 сентября, температура понизится на 4 градуса, а ночью прогнозируется всего 2–5 градусов тепла. Это самые низкие показатели с начала сезона.

В воскресенье столбики термометра немного поднимутся за счет антициклона – ожидается до 16–17 градусов тепла. День будет солнечный и без осадков.

В конце же месяца наступит вторая фаза бабьего лета. Тогда можно будет снова ожидать повышения температуры до 20–22 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщал, что на следующей неделе в Москве ожидается теплая погода с температурой от 20 градусов и выше.

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