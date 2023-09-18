Синоптик рассказала о сроках выпадения первого снега в Московском регионе

В столице наблюдается аномально теплая для конца сентября погода. При этом во второй половине недели воздух в городе прогреется еще сильнее. По прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут до 24 градусов. Такие температуры больше характерны для августа. Разбираемся, стоит ли москвичам в ближайшее время готовиться к резкому похолоданию.
"Возвращение августовской погоды"
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что москвичей ожидает аномально теплая погода на неделе с 18 сентября. По его словам, температурный фон окажется выше климатической нормы на 4–5 градусов. "Так что наслаждаемся даже не бабьим летом, а возвращением августовской погоды", – подчеркнул он.
Шувалов уточнил, что почти всю неделю будет наблюдаться неплотная облачность, развивающаяся только в дневные часы. Кроме того, в среду и четверг возможны кратковременные дожди.
Ранее в ночь на воскресенье, 17 сентября, в Московской области и ТиНАО зафиксировали первые заморозки. В частности, в Черустях столбики термометров опускались до -1,3 градуса, а в Михайловском – до 0 градусов. В ночь на вторник, 19 сентября, в Подомосковье снова ожидаются заморозки от -2 до 0 градусов.
Когда в Москву придет похолодание?
Сентябрь 2023 года в столичном регионе может войти в десятку самых сухих месяцев за всю историю наблюдений. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"Все расчеты показывают, что сентябрь в столичном регионе в конечном итоге будет с дефицитом осадков. Возможно, он войдет в десятку самых сухих месяцев за всю историю наблюдений и с положительной аномалией где-то в 2–3 градуса. То есть сентябрь будет теплее климатической нормы", – объясняет эксперт.
Среднесуточная температура в столичном регионе обычно опускается ниже восьми градусов примерно с 7 октября. Ее устойчивый переход через ноль градусов происходит не раньше 9–10 ноября.
При этом временный снежный покров обычно устанавливается в конце октября. "Но это в среднем, такое происходит не каждый год. Сказать, когда выпадет снег в этом году, сложно", – уточнила Позднякова.
Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок, рассказал, какой ожидается зима в столице. По его словам, сезон выдастся мягким, с периодами похолодания и оттепели.
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