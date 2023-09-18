Синоптик рассказала о сроках выпадения первого снега в Московском регионе

В столице наблюдается аномально теплая для конца сентября погода. При этом во второй половине недели воздух в городе прогреется еще сильнее. По прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут до 24 градусов. Такие температуры больше характерны для августа. Разбираемся, стоит ли москвичам в ближайшее время готовиться к резкому похолоданию.



"Возвращение августовской погоды"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что москвичей ожидает аномально теплая погода на неделе с 18 сентября. По его словам, температурный фон окажется выше климатической нормы на 4–5 градусов. "Так что наслаждаемся даже не бабьим летом, а возвращением августовской погоды", – подчеркнул он.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" В первой половине недели температура днем составит около 20 градусов, во второй поднимется до 23...24 градусов. Суббота будет самым теплым днем. Можно с уверенностью давать 24 градуса.

Шувалов уточнил, что почти всю неделю будет наблюдаться неплотная облачность, развивающаяся только в дневные часы. Кроме того, в среду и четверг возможны кратковременные дожди.

Ранее в ночь на воскресенье, 17 сентября, в Московской области и ТиНАО зафиксировали первые заморозки. В частности, в Черустях столбики термометров опускались до -1,3 градуса, а в Михайловском – до 0 градусов. В ночь на вторник, 19 сентября, в Подомосковье снова ожидаются заморозки от -2 до 0 градусов.



Когда в Москву придет похолодание?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сентябрь 2023 года в столичном регионе может войти в десятку самых сухих месяцев за всю историю наблюдений. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Все расчеты показывают, что сентябрь в столичном регионе в конечном итоге будет с дефицитом осадков. Возможно, он войдет в десятку самых сухих месяцев за всю историю наблюдений и с положительной аномалией где-то в 2–3 градуса. То есть сентябрь будет теплее климатической нормы", – объясняет эксперт.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Все сезоны в целом стали теплее, чем наблюдались в предыдущем 30-летии. Мы можем рассчитывать на то, что осень сохранит эту тенденцию и будет теплее многолетних значений. Из-за того, что сентябрь довольно сухой, даже если октябрь и ноябрь по количеству осадков окажутся близки к норме, то весь сезон останется сухим – один месяц внесет вклад в общую картину.

Среднесуточная температура в столичном регионе обычно опускается ниже восьми градусов примерно с 7 октября. Ее устойчивый переход через ноль градусов происходит не раньше 9–10 ноября.

При этом временный снежный покров обычно устанавливается в конце октября. "Но это в среднем, такое происходит не каждый год. Сказать, когда выпадет снег в этом году, сложно", – уточнила Позднякова.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок, рассказал, какой ожидается зима в столице. По его словам, сезон выдастся мягким, с периодами похолодания и оттепели.

