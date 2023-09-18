МЧС предупредило жителей Подмосковья о заморозках в ночь на вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заморозки ожидаются в Подмосковье в ночь на вторник, 19 сентября, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

В частности, местами ожидается от -2 до 0 градусов. В связи с этим спасатели напоминают автомобилистам, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко. Водителям рекомендовано снизить скорость и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

Из-за заморозков в области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждения будет действовать с 01:00 19 сентября до 07:00 19 сентября.

При этом в столичном регионе до 20 сентября местами сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первые заморозки придут в Москву не раньше октября. Он поделился, что по климатической норме средняя дата первого заморозка в столице – 27–30 сентября, но в текущем году столбики термометров впервые опустятся ниже нуля в октябре, когда наступит золотая осень.

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