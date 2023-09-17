Автоэксперт призвал россиян не экономить на подготовке автомобиля к осени и зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водителям не стоит экономить на подготовке своего автомобиля к осенне-зимнему периоду, так как это позволит избежать серьезных расходов на ремонт в дальнейшем, заявил директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. Об этом сообщает "Лента.ру".

По его словам, некоторые процедуры, связанные с подготовкой машины, россияне смогут провести и самостоятельно. Однако, стоит отдать автомобиль в сервис в случае, если человеку необходимо заменить свечи зажигания, тормозные колодки или провести диагностику транспортного средства.

Следуя данному принципу, автомобилисты смогут сэкономить свои средства и отправить машину на более выгодный ремонт, чем впоследствии прибегать к замене целых агрегатов, отметил Носко.

Замена технических жидкостей также позволит водителям сэкономить некоторые средства, добавил он.

При покупке антифриза в первую очередь стоит ориентироваться на максимальные отрицательные температурные значения, которые наблюдаются в регионе, подчеркнул эксперт.

Также Носко посоветовал россиянам обработать замки и уплотнители специальной смазкой от замерзания, а ветровое и заднее стекла химическим средством под названием "Антидождь".

Ранее начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявлял, что водители могут ездить на шинах-липучках не только зимой, но и летом, так как штраф за это не предусмотрен.

По его словам, водителям запрещается ездить на шипованной резине, так же как и на летней резине – зимой. Он добавил, что при движении на липучей резине летом износ ее больше, чем зимой. Поэтому использование таких шин более эффективно зимой.



Очевидцы показали, как лед образовался на автомобилях в Лобне