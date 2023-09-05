В ГИБДД заявили об отсутствии задачи штрафовать за гаджеты на лобовом стекле

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Водителей не будут привлекать к ответственности за большие планшеты на лобовых стеклах, их попросят перевесить гаджеты в другое место, заявил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле – это не означает привлечение к ответственности. Это означает то, что сотрудник Госавтоинспекции должен сказать водителю "убери в другое место его". От того, что он выпишет штраф, мы все понимаем, не изменится ничего", – сказал он.

Глава ГИБДД отметил, что на данный момент основная задача состоит в том, чтобы выявить проблемы и подсказать автомобилистам, как их исправить, наращивать административную практику по этой линии не планируется.

"Привлечения к ответственности здесь не должно быть. Здесь должно быть устранение и помощь оказана сотрудником Госавтоинспекции тому или иному водителю. Все остальное – это абсурд и, извините за такое выражение, докапывание инспектора", – добавил Черников.

Он подчеркнул, что если у водителей появятся какие-либо вопросы относительно размещения гаджетов на лобовом стекле, то некоторые из них можно решить через официальный сайт Госавтоинспекции.

Черников напомнил, что всего из перечня неисправностей было исключено порядка 50 требований, что позволило оптимизировать его.

С 1 сентября 2023 года в России вступило в силу постановление правительства РФ о новых правилах эксплуатации автомобилей, содержащих, в частности, пункт, касающийся особенностей размещения гаджетов на лобовом стекле. В документе указывалось, что на лобовых стеклах запрещено размещать предметы или покрытия, ограничивающие обзор водителя.

К таким предметам относятся нагревательные элементы устройств размораживания и осушения ветрового стекла, наружные и нанесенные или встроенные в стекла радиоантенны и другие. Однако в перечень не были включены видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора.



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