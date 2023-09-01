В Госдуме предложили ужесточить наказание за объезд заторов по обочинам

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением об ужесточении наказания за объезд водителями дорожных заторов по обочинам или другим выделенным полосам. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что соответствующее обращение депутат направил на имя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

"Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда из-за действий отдельных нарушителей, желающих сэкономить секунды своего времени, добропорядочные автомобилисты теряют минуты и часы в спровоцированных дорожных заторах", – заявил Милонов.

По словам депутата, водители, которые предпочитают объезжать дорожные заторы по обочинам, являются теми, кто их создает.

"Прошу вас оценить идею о значительном ужесточении наказания за объезд дорожных заторов по обочинам и иным выделенным полосам", – подчеркнул он.

В качестве наказания Милонов предложил временно запрещать пользоваться транспортным средством для таких водителей или выписывать им повышенный денежный штраф.

Ранее зампред Госдумы Владислав Даванков предложил предоставлять скидку в размере 50% на транспортный налог тем водителям, которые ни разу не нарушали ПДД в течение года.

Он подчеркнул, что такая практика применяется во многих городах мира. Например, в Стокгольме, где часть суммы от всех оплаченных за год штрафов разыгрывают в лотерее между осторожными автомобилистами. Это мотивирует граждан не нарушать правила ПДД, добавил зампред.



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