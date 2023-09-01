В МВД РФ заявили об отсутствии запрета на установку гаджетов на лобовое стекло машины

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Обновленный перечень неисправностей, при которых россиянам запретят пользоваться автомобилем, не запрещает установку видеорегистратора на лобовое стекло. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

"В части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом перечне, по сравнению с ранее применявшимся, изменений не произошло. <...> Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, в себя не включает", – отметили в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что положения, которые запрещали управлять машиной в случае, если на ее лобовом стекле были установлены предметы, ограничивающие обзор дороги, применялись и раньше.

Исключениями из положения стали зеркала заднего вида, антенны, нагревательные элементы ветрового стекла, а также стеклоочистители, добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2023 года в России вступило в силу постановление правительства о новых правилах эксплуатации автомобилей, содержащее, в частности, пункт, касающийся особенностей размещения гаджетов на лобовом стекле.

В документе указывалось, что на лобовых стеклах запрещено размещать предметы или покрытия, ограничивающие обзор водителя.

К таким предметам относятся нагревательные элементы устройств размораживания и осушения ветрового стекла, наружные и нанесенные или встроенные в стекла радиоантенны и другие. При этом видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора в перечень не вошли.



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