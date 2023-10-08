Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве в ночь на понедельник

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В ночь на понедельник в Москве ожидаются мокрый снег, гололедица и сильный ветер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС России по Москве.

Как сообщают синоптики Росгидромета, с 21:00 8 октября до 21:00 9 октября в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 16 метров в секунду и гололедица на отдельных участках дороги утром и ночью.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам в МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее стало известно, что в Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября. Оно составило 723,5 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. В норму показатель вернется к вечеру 10 октября.