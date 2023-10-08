Ветер с порывами до 17 метров в секунду сохранится в Москве до утра 9 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей призвали по возможности воздержаться от нахождения на улице из-за сильного порывистого ветра, который сохранится в городе до утра понедельника, 9 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно – быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве произошел рекорд низкого атмосферного давления, которое составило 723,5 миллиметра ртутного столба. Прежний барический минимум для этих суток держался с 1971 года.

В воскресенье, 8 октября, в столице сохраняется ветер с порывами 17–22 метра в секунду. Как уточнили в Гидрометцентре РФ, в этот день в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода и осадки в виде дождя и мокрого снега.

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