Москвичам пообещали потепление до 14 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столицу с 12 октября придет потепление, столбики термометров могут показать до 14 градусов. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ночь на вторник, 10 октября, в городе прогнозируется -1...1 градус. Днем воздух прогреется до 4…6 тепла. На протяжении всех суток временами возможны небольшие осадки.

"В среду облачно, с прояснениями, без существенных осадков. За счет прояснения ночь останется прохладной, будет -1…1. Дневная температура уже повыше и составит 5...7, но все равно ниже нормы где-то на 2–3 градуса", – говорит специалист.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Поскольку большинство людей еще не переобулись на зимнюю резину, нужно будет соблюдать определенный скоростной режим, потому что утром во вторник и среду на трассах, на эстакадах, на мостах может появиться ледок.

Начиная с четверга погоду в городе будет определять уже другой циклон. Температура воздуха заметно повысится.

"Самый теплый день, скорее всего, будет в четверг, 12 октября. Ночью температура воздуха составит 4...6, днем он прогреется до 14 градусов. Облачно с прояснениями, возможен дождь от небольшого до умеренного", – уточнила синоптик.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В пятницу ночь окажется еще более теплой, будет 3…8 градусов. Днем прогнозируется 8…13 градусов. Такая же погода ожидается и 14 октября, на Покров. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью температура окажется в пределах 3…8 градусов. Днем она поднимется до 8...13. То есть в начале выходных температура воздуха будет уже выше климатической нормы на пару градусов.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе прошел первый снег. Его зафиксировали на 11 метеостанциях, среди которых три в Москве – Балчуг, МГУ и Тушино. Вместе с тем в Московской области снег наблюдался в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Подмосковной, Клину, Дмитрове, Волоколамске и Михайловском.

