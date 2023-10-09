В Москве за три дня выпало около 30% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За три дня дождливой погоды в Москве выпало порядка 30% месячной нормы осадков, а с начала месяца – более половины. Об этом главный специалист столичного "Метеобюро" Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале.

"Много осадков досталось северу Подмосковья, в Клину, за трое суток более 50 миллиметров, и большая часть в виде мокрого снега. Но снежный покров нигде не лег: почва была напитана дождевой водой и оставалась теплой", – заявила синоптик.

В свою очередь, в комплексе городского хозяйства вновь предупредили о ветре с порывами 12–15 метров в секунду до конца 9 октября.

Как ранее уточнил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, первый в этом году снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона. Так, в Москве снег наблюдали на метеостанциях Балчуг, МГУ и Тушино. В Подмосковье – в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Клину, Дмитрове, Волоколамске и Михайловском.

Также выяснилось, что вторые сутки подряд в столице наблюдается крайне низкое атмосферное давление. Оно составило 727,6 миллиметра ртутного столба.

Первый снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона