Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге 10 октября

Фото: Агентство ''Москва''

Во вторник, 10 октября, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя и мокрого снега. Горожан также предупредили о гололедице утром. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 3 до 5 градусов, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до минус 2 градусов, по области – до минус 4 градусов.

Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы посоветовали московским водителям не выезжать утром 10 октября на автомобилях с летней резиной.

В департаменте объяснили, что в целях безопасности автомобилистам на летней резине лучше воспользоваться городским транспортом из-за возможного выпадения снега и гололедицы на дорогах.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первый в этом году снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона. По его словам, снег выпал в результате арктического вторжения.

Гололедица ожидается в столице 10 октября