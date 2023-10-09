Москвичам рекомендовали не выезжать утром 10 октября на летней резине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве водителям посоветовали не выезжать утром 10 октября на автомобилях с летней резиной. Об этом заявили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В департаменте объяснили, что в целях безопасности автомобилистам на летней резине лучше воспользоваться городским транспортом из-за возможного выпадения снега и гололедицы на дорогах утром 10 октября.

"Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если еще не поменяли резину, советуем завтра для поездок", – сказано в сообщении.

Кроме того, в ЦОДД предупредили о возможных заторах на дорогах вечером 10 октября в связи с изменением погоды, низкими скоростями, авариями и ремонтными работами.

"Просим автомобилистов быть внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Напоминаем, что манера вождения в холодное время года отличается от летнего периода", – добавили в ЦОДД.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе прошел первый снег. Его зафиксировали на 11 метеостанциях, среди которых три в Москве – Балчуг, МГУ и Тушино. Вместе с тем в Московской области снег наблюдался в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Подмосковной, Клину, Дмитрове, Волоколамске и Михайловском.

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