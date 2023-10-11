Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минусовую температуру впервые в сезоне зафиксировали минувшей ночью в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 1,7 градуса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"В Бутово – минус 3 градуса, Строгино – минус 1,7 градуса, Тушино – минус 1,9 градуса, на Балчуге – 0,2 градуса", – рассказал он.

По его данным, в Подмосковье показания термометров ушли в минус повсеместно. Холоднее всего было на метеостанции Подмосковная – минус 4,2 градуса.

Тишковец уточнил, что средняя дата первого заморозка в Москве, согласно метеостатистике, приходится на 30 сентября. Так, безморозный период увеличился как минимум почти на 2 недели после теплого сентября, заключил синоптик.

Ранее Гидрометцентр России проинформировал, что в среду, 11 октября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 7 до 9 градусов, по области – от 5 до 10 градусов.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные, 14 и 15 октября, в Москве ожидается заметное потепление, однако оно будет сопровождаться дождями.

Москвичей предупредили о сильном похолодании в ночь на 11 октября