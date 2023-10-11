Москвичам рассказали о погоде 11 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

В среду, 11 октября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 7 до 9 градусов, по области – от 5 до 10 градусов.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице понизится до 4 градусов, а в Подмосковье – до 1 градуса. Также в ночь на 12 октября в Москве прогнозируется дождь.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что в столице все системы теплоснабжения перевели на зимний режим работы. В этом году отопительный сезон начался позже на фоне хорошей погоды.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные, 14 и 15 октября, в Москве ожидается заметное потепление, однако оно будет сопровождаться дождями.

Синоптики пообещали потепление в Москве к 14 октября