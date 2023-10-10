Главная метеостанция официально отметила появление первого снега в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главная метеостанция на ВДНХ зафиксировала выпадение первого снега в столичном регионе. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Сегодня в девять часов утра первый снег официально отметила и главная столичная метеостанция ВДНХ. Произошло это на шесть дней раньше средней даты первого снега в XXI веке", – отметил синоптик.

Кроме того, по его словам, появление первых официальных заморозков в Москве ожидается в среду, 11 октября.

10 октября в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя и мокрого снега. Горожан также предупредили о гололедице утром. По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 3 до 5 градусов, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов.

Однако с 12 октября в Москву придет потепление, столбики термометров могут показать до 14 градусов. По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, погоду в городе будет определять уже другой циклон. При этом возможен дождь от небольшого до умеренного, предупредила она.

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