Жителям Москвы рассказали о погоде 13 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

В последний рабочий день недели, 13 октября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов, а в Подмосковье – от 8 до 13 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

В ночь на 14 октября температура в Москве может понизиться до 4 градусов, по области – до 1 градуса.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила горожан, что в выходные, 14 и 15 октября, в Москве ожидается дождливая и ветреная погода.

В Гидрометцентре также рассказали, что на следующей неделе в Москве ожидается похолодание. В частности, ко вторнику, 17 октября, температура может упасть до 2–7 градусов.

"Атмосфера": дождь и сильный ветер ожидаются в Москве 13 октября