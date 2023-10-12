Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После теплой погоды, которую обещали синоптики в ближайшие дни, в Москве ожидается похолодание на следующей неделе. Об этом сообщил Гидрометцентр России Агентству "Москва".

Сообщается, что к 17 октября температура может упасть до 2–7 градусов. Такое похолодание москвичи смогут резко ощутить на себе, поскольку на выходных температура будет выше нормы на 5–6 градусов, а в начале следующей недели будет едва доходить до нее.

"В понедельник, 16 октября, облачно, временами небольшой дождь, ночью – 3–8 градусов выше нуля, днем – 5–10 градусов, ветер – западный 3–8 метров в секунду. Во вторник, 17 октября, облачно, временами осадки, ночью – 0–5 градусов, днем – 2–7 градусов, ветер – западный 5–10 метров в секунду", – отметили в Гидрометцентре РФ.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что дождливая и ветреная погода ожидается в Москве и в выходных, 14 и 15 октября. При этом ночью существенные осадки не прогнозируются.

Синоптики предсказали до 14 градусов тепла в выходные в столице