Дождливая и ветреная погода ждет москвичей в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дождливая и ветреная погода ожидается в Москве в выходных, 14 и 15 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, 14 октября будет облачная с прояснениями погода. Ночью существенные осадки не прогнозируются, днем пройдет небольшой дождь.

В дневное время столбики термометров в городе покажут от 12 до 14 градусов, в области – от 9 до 14 градусов. Ночью в Москве – 5–7 градусов, в Подмосковье – 2–7 градусов. Ветер юго-западный, с порывами до 12–14 метров в секунду, уточнила синоптик.

В воскресенье, 15 октября, будет теплее и дождливее, уточнила синоптик. Ночью ожидается небольшой дождь, а днем будут обильные осадки.

Температура воздуха в течение суток будет практически одинаковая. В Москве – 12–14 градусов. По мнению Поздняковой, это указывает на то, что ночь будет теплая, а в течение дня, со сменой ветра будет проходить холодный атмосферный фронт, температура будет понижаться.

Однако специалист отметила, что подобная температура соответствует показателям 20-х чисел сентября.

"Получается, вначале погода рванула почти на месяц вперед, а теперь она отступает и дает нам воспользоваться прелестями сентябрьского температурного режима", – объяснила она.

По ее информации, на следующей неделе температура будет понижаться, столичный регион окажется в холодных воздушных потоках. Кроме того, ночью прогнозируется арктическое вторжение, температура резко понизится, возможны осадки в виде снега.

Ранее Позднякова рассказала, что к выходным температура воздуха может подняться даже выше нормы. При этом специалист не смогла сказать, как долго продлится такая теплая погода в Москве. По ее словам, дальше прогноз выглядит не совсем утешительно.

Минусовую температуру впервые в сезоне зафиксировали минувшей ночью в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 1,7 градуса. В Подмосковье показания термометров ушли в минус повсеместно. Холоднее всего было на метеостанции Подмосковная – минус 4,2 градуса.

В Москве температура в ночь на 11 октября впервые за сезон опустилась ниже нуля