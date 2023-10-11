Кафе и ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К руководителям кафе и ресторанов в Москве обратились с просьбой закрыть летние веранды из-за ожидающейся непогоды. Соответствующее обращение выпустил столичный департамент торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – подчеркнули представители ведомства.

С 21:00 11 октября до 21:00 12 октября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра до 15–20 метров в секунду.

На фоне прогнозируемых неблагоприятных погодных условий москвичам и гостям столицы рекомендовали выбирать место для парковки автомобилей вдали от деревьев, рекламных щитов и конструкций, не оставлять детей без присмотра, а также быть внимательными, находясь на улицах города.

В МЧС РФ горожанам посоветовали при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по телефону 101 или единому номеру доверия московского главка ведомства +7 (495) 637-22-22.



В Москве температура в ночь на 11 октября впервые за сезон опустилась ниже нуля