Сильный ветер и дождь ожидаются в столице вечером 11 октября

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С 21:00 11 октября до 21:00 12 октября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра до 15–20 метров в секунду. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

На фоне прогнозируемых неблагоприятных погодных условий москвичам и гостям столицы рекомендовали выбирать место для парковки автомобилей вдали от деревьев, рекламных щитов и конструкций, не оставлять детей без присмотра, а также быть внимательными, находясь на улицах города.

В указанные часы в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности. Неблагоприятные погодные условия будут сопровождаться осадками в виде дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Столичное управление МЧС РФ в своем телеграм-канале рекомендовало горожанам при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по телефону 101 или единому номеру доверия московского главка ведомства +7 (495) 637-22-22.

Между тем в предстоящие выходные в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 14 градусов. Ночью воздух не прогреется выше семи градусов. Днем в воскресенье, 15 октября, в Москве ожидается дождь.



В Москве температура в ночь на 11 октября впервые за сезон опустилась ниже нуля