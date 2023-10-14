Жителей Москвы предупредили о грозе и порывистом ветре 14 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 14 октября, в столице ожидается облачная погода с дождем. Местами прогнозируется гроза. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов, по области – от 11 до 16 градусов.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что в Москве ожидается плавное снижение температуры к середине следующей недели.

Руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что эти выходные, 14 и 15 октября, станут последними теплыми днями осени в Москве.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 14 октября