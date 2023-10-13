Синоптик рассказал о плавном снижении температуры в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве ожидается плавное снижение температуры к середине следующей недели. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Так, по его словам, на данный момент циклон следует чуть севернее, чем до этого, поэтому на этой неделе в Москве еще сохранится тепло. Как он рассказал, 13 октября осадков не предвидится, однако в выходные возможен дождь и порывистый ветер до 16 метров в секунду.

"Если сегодня ожидается 11–13 градусов, а ночью – 4–6, то в субботу днем прогнозируется 12–14 градусов, а ночью – 11–13. В воскресенье днем должно быть около 13–15 градусов", – отметил Цыганков.

При этом он предупредил, что уже с 16 октября теплый циклон начнет уходить, поэтому температура будет падать.

"В ночь с 15 на 16 октября будет облачно, небольшой дождь, температура – от 3 до 8 градусов. В понедельник также облачно, временами небольшой дождь, температура будет достигать от 5 до 7 градусов тепла. В ночь на 17 октября температура опустится до 0, а днем – прогреется от 2 до 7 градусов", – подчеркнул специалист.

Более того, уже 17 октября синоптик пообещал временами дождь и мокрый снег. Ночью 18 октября осадков и заморозков не ожидается, но температура опустится до минус 1 градуса, а уже днем потеплеет до 9 градусов. В четверг, 19 октября, прогнозируется небольшой дождь и северо-западный ветер.

Ранее сообщалось, что 13 октября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов.

Москвичей и гостей города также предупредили об усилении ветра 13 октября. Его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.

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