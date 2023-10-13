Ботанический сад МГУ на Ленинских горах закроют на зиму в конце октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ботанический сад МГУ на Ленинских горах планируют закрыть для посетителей на зимний период. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу университета.

Предполагается, что ботанический сад перейдет на зимний режим работы с 31 октября. Дата весеннего открытия будет зависеть от погоды. Возможно, это произойдет в середине апреля, однако все будет зависеть от погоды, отмечают в ботсаде.

Ранее ботанический сад возле МГУ имени Ломоносова попал в перечень мест, где можно найти яблоки. Сбор урожая здесь запрещен, однако сотрудники учреждения каждый год устраивают распродажу фруктов.

Тем не менее рядом с главным зданием университета и на близлежащих улицах растет множество яблонь. Здесь можно бесплатно полакомиться фруктами или набрать их себе домой.