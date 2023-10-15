Аномальное тепло ожидается в 26 регионах России в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аномально высокая температура воздуха для осени ожидается в регионах Приволжского федерального округа и нескольких других субъектах России в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Бабье лето будет в ближайшие дни в Приволжском федеральном округе – повсеместно температура ожидается выше нормы на 6–8 градусов. Это значит, что днем прогнозируется от 14 до 18 градусов в ближайшие два дня", – цитирует его ТАСС.

В Ханты-Мансийском округе с 16 октября воздух будет прогреваться до 13 градусов, в Курганской, Челябинской областях, а также в южных частях Тюменской и Свердловской областей ожидается тепло до 17 градусов.

Между тем в Новосибирской, Омской и Томской областях температурные показатели окажутся на 7–8 градусов выше нормы и будут достигать 13–16 градусов.

В Якутии прогнозируется до 7 градусов тепла, в Бурятии и на юге Забайкалья – до 16 градусов тепла.

Теплая погода также ожидается 16 октября в Москве. Синоптики прогнозируют до 11 градусов. Однако уже с 17 октября в столицу вновь придет похолодание.



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