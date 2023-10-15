За прошедшие сутки в Москве выпало 5 мм осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За минувшие сутки в Москве выпало 5 миллиметров осадков. Самым влажным местом стали подмосковные Черусти, где зафиксировали 9 миллиметров осадков, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на фоне холодного атмосферного фронта в столице ожидаются интенсивные ливни и от 6 до 8 миллиметров осадков 15 октября.

"Октябрь по дождям идет с опережение климатического графика. За полмесяца выпадет около 60 миллиметров, а это уже 85% от месячной нормы. С учетом предстоящей дождливой недели норма октября может быть перекрыта уже к следующим выходным", – отметил синоптик.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе в Москве прогнозируется теплая погода с небольшими осадками.

Одновременно с этим научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что предстоящая неделя в столичном регионе стартует с понижения температуры.

Синоптик рассказал о погоде на ближайшие выходные в Москве