15 октября, 08:16Общество
За прошедшие сутки в Москве выпало 5 мм осадков
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За минувшие сутки в Москве выпало 5 миллиметров осадков. Самым влажным местом стали подмосковные Черусти, где зафиксировали 9 миллиметров осадков, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, на фоне холодного атмосферного фронта в столице ожидаются интенсивные ливни и от 6 до 8 миллиметров осадков 15 октября.
"Октябрь по дождям идет с опережение климатического графика. За полмесяца выпадет около 60 миллиметров, а это уже 85% от месячной нормы. С учетом предстоящей дождливой недели норма октября может быть перекрыта уже к следующим выходным", – отметил синоптик.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе в Москве прогнозируется теплая погода с небольшими осадками.
Одновременно с этим научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что предстоящая неделя в столичном регионе стартует с понижения температуры.
Синоптик рассказал о погоде на ближайшие выходные в Москве
Читайте также