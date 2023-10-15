Прошедшая ночь в Москве стала второй среди самых теплых за последние 30 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минувшая ночь в Москве стала второй среди самых теплых в октябре за последние 30 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшая ночь в Москве стала самой теплой в текущем октябре. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила плюс 13,4 градуса", – сообщил он.

В Тушине максимальная температура воздуха ночью составила 12,8 градуса, в Строгине – 13,8 градуса, на Балчуге – 14,1 градуса. По словам специалиста, такие показатели соответствуют ночным нормам июля.

До этого температурный рекорд был побит 15 октября 1993 года. Тогда воздух в столице ночью прогрелся до 14,7 градуса. Тепло в Москве ночью также было в 1955 и 2020 годах (10,4 градуса).

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Москве выпало 5 миллиметров осадков. Среди населенных пунктов Подмосковья лидерство взяли Черусти, где зафиксировали суточный объем осадков в 9 миллиметров. В воскресенье, 15 октября, в столичном регионе ожидается от 6 до 8 миллиметров осадков.



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