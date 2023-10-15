Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре 15 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последний день недели, 15 октября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь, местами умеренный. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 13 до 15 градусов, а в Подмосковье – от 11 до 16 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до 4 градусов, по области – до 2 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе в Москве прогнозируется теплая погода с небольшими осадками.

Одновременно с этим научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что предстоящая неделя в столичном регионе стартует с понижения температуры.

Синоптик рассказал о погоде на ближайшие выходные в Москве