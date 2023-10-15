15 октября, 06:23Общество
Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре 15 октября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В последний день недели, 15 октября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь, местами умеренный. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 13 до 15 градусов, а в Подмосковье – от 11 до 16 градусов.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве может опуститься до 4 градусов, по области – до 2 градусов.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе в Москве прогнозируется теплая погода с небольшими осадками.
Одновременно с этим научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что предстоящая неделя в столичном регионе стартует с понижения температуры.
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