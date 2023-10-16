Синоптик рассказал, когда в Москву придут заморозки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночные заморозки до -1 градуса ожидаются в Москве со среды, 18 октября, и до конца недели. При этом днем погода тоже будет прохладной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По прогнозу синоптиков, днем 16 октября температура в столице будет в пределах от 7 до 9 градусов, 17 октября – от 5 до 7 градусов, 18 октября – от 7 до 8 градусов. Со среды и до конца недели температура ночью понизится до -1...+4 градусов.

Давление в течение всей недели ожидается ниже нормы, в связи с чем прогнозируется облачная погода с небольшим дождем. В целом, по словам Вильфанда, москвичей ожидает типичная осенняя погода на предстоящей неделе.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что к концу октября Москву ожидают холода. При этом настоящие минусовые значения придут только в ноябре.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 15 октября в Москве стала второй среди самых теплых в октябре за последние 30 лет.

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