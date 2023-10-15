Мокрый снег и похолодание ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мокрый снег и похолодание до 6 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его информации, неделя в Центральной России начнется с ощутимого похолодания. Под утро 16 октября столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов в столице, в Подмосковье – 2–7 градусов. Днем в Москве будет 7–9 градусов, по области – от 5 до 10 градусов. Кроме того, ожидаются дожди.

Отмечается, что во вторник, 17 октября, осадки в некоторых местах станут переходить в смешанную фазу. Ночью в городе температура воздуха опустится до 1–3 градусов, в Подмосковье – от 0 до 5 градусов. После полудня в городе прогнозируются 4–6 градусов, в Подмосковье от 2 до 7 градусов.

Тишковец заявил, что 18 октября станет на градус холоднее. Мокрый снег, продолжил синоптик, начнет идти вместе с дождями. В четверг, 19 октября, очередной циклон принесет обложные осадки и незначительное потепление.

Уточняется, что 20 октября вновь пройдет холодный фронт, сопровождаемый мокрым снегом. К утру в мегаполисе будет от 0 до 2 градусов, по региону – от минус 3 до плюс 2 градусов. Осадки продолжатся в разгар дня, в Москве будет 3–5 градусов, по области – 0–5 градусов.

С наступлением выходных, 21 и 22 октября, усилится похолодание, но погода заметно улучшится, сказано в сообщении. Это связано с постепенным выходом погожего скандинавского антициклона. По ночам будут заморозки от 0 до минус 5 градусов, а после полудня воздух прогреется от 1 до 6 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сказала, что на сегодняшний день столбики термометров фиксируют от 7 до 11 градусов, но через неделю значения опустятся. Как добавила метеоролог, настоящие минусовые значения придут только в ноябре.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что предстоящая неделя в столичном регионе стартует с понижения температуры.

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