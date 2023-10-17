Заряд мокрого снега накроет Москву в конце рабочей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мокрый снег и похолодание придут в Москву в пятницу, 20 октября. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, сейчас наблюдается "глубокая осень", поэтому дальше в столице будет только холоднее.

"Во вторник в тыл циклона поступит новая порция свежих воздушных масс. Кое-где небольшие осадки будут переходить в смешанные. В центральной части России ночные температуры составят от 1 до 3 градусов в Москве, а по области – 3–5 градусов тепла", – отметил Тишковец.

В среду, 18 октября, температура воздуха упадет на градус, а к осадкам в виде дождей добавится снег. При этом в четверг жителей Центральной России ожидают обложные осадки и незначительное потепление.

Уже в пятницу, 20 октября, в регион придет холодный фронт, который будет сопровождаться зарядами мокрого снега и к утру 21 октября в столице столбики термометров опустятся до 0, а в области – до минус 3 градусов.

В выходные дни холода усилятся, особенно ночью: температура упадет до минус 5 градусов, а днем все-таки потеплеет до плюс 6.

"Так что природа будет приближаться к заключительному периоду осени. Это коснется последней декады октября с переходом на ноябрь", – заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве начался период предзимья, который может продлиться до середины декабря. Кроме того, Вильфанд сообщил, что москвичи уже могут подумать о смене летней резины на зимнюю. Так, по его словам, в столице сохраняется температура, при которой эластичные свойства резины сокращаются, а тормозной путь увеличивается.

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