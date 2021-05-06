Ученые получили подтверждение "посмертной медитации"

Фото: AP/Tsering Topgyal
Российские ученые получили первые подтверждения феномена "тукдам", или посмертной медитации, в которой могут находиться буддийские монахи. Об этом рассказал руководитель "Проекта исследования медитации и измененных состояний сознания" в тибетских буддийских монастырях Святослав Медведев.
5 мая основатель Института мозга человека РАН принял участие в онлайн-встрече с Далай-ламой XIV, по договоренности с которым ранее открыл два научных центра. В них при помощи современных приборов исследуют медитацию и измененные состояний сознания. Центры находятся в тибетских буддийских монастырях на юге Индии.
В ходе работы удалось собрать психофизиологические данные более 100 практиков из семи разных монастырей, в том числе во время глубокой медитации. Кроме того, российские специалисты получили доступ к телам монахов в состоянии посмертной медитации, в котором они могут пребывать несколько дней или недель.
В частности, ученые провели наблюдение за монахом, который находился в состоянии тукдам в течение 37 дней, а также пригласили судмедэксперта для изучения тела. По словам Медведева, "состояние тела монаха, находящегося в состоянии тукдам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти".
Изначально исследователи выдвинули версию, что тонус организма после смерти поддерживает еще не полностью умерший мозг, в котором сохраняется какая-то деятельность. Однако зафиксировать ее не удалось, поскольку нет "биоэлектрической активности".
Директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина пояснила РИА Новости, что в состоянии тукдам опытный созерцатель способен распознать "сознание ясного света и направить его на исследование природы реальности".
Она указала, что когда "сердцебиение и кровообращение остановились, тело такого практика не разлагается и в течение нескольких дней или недель сохраняет свежесть вплоть до окончательного выхода тонкого сознания из тела".
Ранее ученые допустили возможность человека впадать в спячку. Ученые отметили, что подобное состояние могло бы помочь при транспортировке больного в критическом состоянии, а также при длительных полетах в космосе.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: