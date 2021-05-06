Ученые получили подтверждение "посмертной медитации"

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Российские ученые получили первые подтверждения феномена "тукдам", или посмертной медитации, в которой могут находиться буддийские монахи. Об этом рассказал руководитель "Проекта исследования медитации и измененных состояний сознания" в тибетских буддийских монастырях Святослав Медведев.

5 мая основатель Института мозга человека РАН принял участие в онлайн-встрече с Далай-ламой XIV, по договоренности с которым ранее открыл два научных центра. В них при помощи современных приборов исследуют медитацию и измененные состояний сознания. Центры находятся в тибетских буддийских монастырях на юге Индии.

В ходе работы удалось собрать психофизиологические данные более 100 практиков из семи разных монастырей, в том числе во время глубокой медитации. Кроме того, российские специалисты получили доступ к телам монахов в состоянии посмертной медитации, в котором они могут пребывать несколько дней или недель.

В частности, ученые провели наблюдение за монахом, который находился в состоянии тукдам в течение 37 дней, а также пригласили судмедэксперта для изучения тела. По словам Медведева, "состояние тела монаха, находящегося в состоянии тукдам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти".

Изначально исследователи выдвинули версию, что тонус организма после смерти поддерживает еще не полностью умерший мозг, в котором сохраняется какая-то деятельность. Однако зафиксировать ее не удалось, поскольку нет "биоэлектрической активности".

Директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина пояснила РИА Новости, что в состоянии тукдам опытный созерцатель способен распознать "сознание ясного света и направить его на исследование природы реальности".

Она указала, что когда "сердцебиение и кровообращение остановились, тело такого практика не разлагается и в течение нескольких дней или недель сохраняет свежесть вплоть до окончательного выхода тонкого сознания из тела".

Ранее ученые допустили возможность человека впадать в спячку. Ученые отметили, что подобное состояние могло бы помочь при транспортировке больного в критическом состоянии, а также при длительных полетах в космосе.