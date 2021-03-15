Великий пост начался у православных христиан

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Великий пост начался с 15 марта у у православных христиан. В этом году он продлится до 1 мая.

Верующие в это время стараются ограничивать себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни. В первый день поста патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершит богослужение в столичном храме Христа Спасителя.

Он начнет читать канон Андрея Критского, который открывают в первые четыре дня Великого поста и в среду на пятой неделе. Пост не только готовит верующих к главному христианскому празднику – Воскресению Христову, но считается временем покаяния и исправления.

В проповеди в Прощеное воскресенье патриарх сказал, что Великий пост "предназначен для того, чтобы вывести нас из тяготения повседневности, наших забот, нашей суеты, чтобы мы максимально сосредоточились на том едином, что дает человеку возможность спасения".

"Великий пост и дается нам для того, чтобы мы починили свои приемники, чтобы мы очистили свои сердца, чтобы мы научились делать добро, чтобы мы укрепились в вере, чтобы почувствовали красоту и радость богослужения и молитвы в храме", – говорится на сайте РПЦ.

Пост длится шесть недель, после чего следует Страстная седмица. В этот период самые строгие ограничения в пище, так как вспоминают казнь Иисуса Христа. Венчается седмица праздником Пасхи – то есть Воскресением Христовым. В этом году ее отметят 2 мая.

Ранее стало известно, что Священный синод Русской православной церкви учредил дисциплинарную комиссию для расследования правонарушений со стороны священнослужителей.