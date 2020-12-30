РПЦ создала комиссию по правонарушениям священнослужителей

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Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) учредил дисциплинарную комиссию для расследования правонарушений со стороны священнослужителей.

Как говорится в постановлении Синода, комиссия будет утверждаться распоряжением патриарха и руководствоваться его указаниями, а также помогать Высшему общецерковному суду.

Председателем комиссии станет управляющий делами Московской патриархии. В настоящее время эту должность занимает митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего схимонаха Сергия. Экс-священника также обвиняют в самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.