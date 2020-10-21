Протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни

Фото: dimitrysmirnov.ru
Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.
"Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию", – написал Рулинский в своем телеграм-канале.
Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен в священника 2 августа 1979 года. В конце августа Русская православная церковь освободила протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Священник возглавлял ее с октября 2013 года и ушел с поста по состоянию здоровья. В мае этого года Смирнов переболел COVID-19.
В марте стало скандальным его высказывание о женщинах в гражданском браке: протоиерей назвал проститутками тех, кто соглашается на сожительство. Позже он объяснил, что специально использовал такое слово, чтобы обратить внимание общественности на явление и защитить от этого женщин.
В РПЦ высказывание Смирнова связали со свойственной ему образной манерой. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе добавил, что протоиерей хотел указать на психологические травмы, которые такие женщины получают, когда их сожитель отказывается жениться и бросает их.
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