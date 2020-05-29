Протоиерей Димитрий Смирнов выписан из больницы

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Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, переболевший COVID-19, выписался из больницы.

"Случилось чудо: не только меня выписали, но на день раньше. Собираюсь до Успения (Пресвятой Богородицы) провести в затворе", – рассказал Смирнов в видео, размещенном на его сайте.

Он также пожелал подписчикам здоровья и поблагодарил за поддержку и молитвы.

Священника госпитализировали с коронавирусом и пневмонией в начале мая.

Ранее настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Умер также настоятель столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиерей Георгий Бреев.