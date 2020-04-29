Скончался настоятель храма в Крылатском Георгий Бреев

Фото: hramnaholmah.ru

Умер настоятель столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиерей Георгий Бреев. О кончине священнослужителя в своем Facebook сообщил его сын Николай.

"Помолитесь о новопреставленном протоиерее Георгии, ушел ко Господу только что", – написал он в соцсети.

Отмечается, что протоиерей ушел из жизни на 84-м году жизни.

Известно, что ранее Георгий Бреев был госпитализирован с двусторонней пневмонией. При этом тест священника на коронавирус показал отрицательный результат.