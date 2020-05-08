Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом

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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение COVID-19, передает "Интерфакс".

В окружении священника уточнили, что состояние отца Димитрия стабильное. По словам источника, недавно он перенес операцию, поэтому, а также в силу возраста (69 лет) священник относится к группе риска.

Позже в РПЦ подтвердили диагноз Смирнова.

"COVID, пневмония", – сказал источник в ответ на вопрос, с каким диагнозом отец Димитрий находится больнице и связано ли это с эпидемией коронавирусной инфекции.

Ранее с коронавирусом были госпитализированы протоиереи Александр Шаргунов, Владислав Свешников и Николай Кречетов.

Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Умер также настоятель столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиерей Георгий Бреев.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, сделанных в условиях пандемии COVID-19. По его словам, сначала не все восприняли инфекцию как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия. В отдельных монастырях и храмах это привело к большому количеству заражений.