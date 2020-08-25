Димитрий Смирнов освобожден от должности главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи

Фото: ТАСС/Андрей Васильев
Священный синод Русской православной церкви освободил протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Постановление опубликовано на сайте Московского патриархата.
Отмечается, что решение принято согласно поданному прошению.
"Назначить протоиерея Димитрия Смирнова почетным председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства", – говорится в сообщении.
Председателем комиссии стал священник Феодор Лукьянов, клирик города Москвы.
Смирнов возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года. В марте стало скандальным его высказывание о женщинах в гражданском браке: протоиерей назвал проститутками тех, кто соглашается на сожительство. Позже он объяснил, что специально использовал такое слово, чтобы обратить внимание общественности на явление и защитить от этого женщин.
В РПЦ высказывание Смирнова связали со свойственной ему образной манерой. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе добавил, что протоиерей хотел указать на психологические травмы, которые такие женщины получают, когда их сожитель отказывается жениться и бросает их.
Следователи опросили протоиерея Смирнова. Он заявил, что никого не оскорблял, а все обвинения он счел клеветой.
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