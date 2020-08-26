В РПЦ объяснили освобождение от должности главы Патриаршей комиссии протоиерея Смирнова

Русская православная церковь освободила протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Священник возглавлял ее с октября 2013 года и ушел с поста по состоянию здоровья. В мае этого года Смирнов переболел COVID-19. Вспоминаем его самые яркие высказывания, которые он сделал за это время.



"Бесплатная проститутка"

В феврале текущего года протоиерей Димитрий Смирнов выступил на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO. Во время беседы священнослужитель критично высказался о женщинах, соглашающихся на гражданский брак. Их он назвал бесплатными проститутками.





Димитрий Смирнов протоиерей Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "У меня гражданский брак". Ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все. Те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Если бы он относился к ней как к жене, ну что, трудно зарегистрироваться, что ли?

Правда позже он объяснил, что специально использовал такую формулировку, поскольку хотел привлечь к проблеме общественное внимание. Но вкладывал в слова совершенно другой смысл, а журналисты исказили его высказывание. По признанию Смирнова, он не хотел обидеть женщин, а "осуждал исключительно грех, причем мужчин".



"Семилеточку научить обходиться с ребенком"

А в марте в радиоэфире Димитрий Смирнов заявил, что школы не прививают девочкам необходимые навыки, поэтому вместо учебы им полезнее готовиться к материнству. Священнослужитель поведал историю из жизни, когда мать не отправила дочку в школу, чтобы та помогала ей с новорожденным ребенком.





Димитрий Смирнов протоиерей Это же важнее: семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там, в этой школе, делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь.

При этом девочки, которым исполнилось 14 лет, по мнению Смирнова, могут начать зарабатывать на еду и "на квартплату в объеме занимаемого места в квартире".

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда тогда объяснил, что ажиотаж вокруг этого выступления возник "благодаря непрофессионализму, безграмотности или намеренному искажению". Он также призвал ни в коем случае не рассматривать слова протоиерея как призыв не отдавать детей в школу.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Женщины слабее умом"

В 2019 году во время радиоэфира священник рассказал, что мужчины в целом умнее женщин, но были в истории и исключения, например обладательница Нобелевских премий по физике и по химии француженка Мария Склодовская-Кюри. В то же время, по его оценке, женщина гораздо более терпелива, в ней больше любви. Позже протоиерей объяснил, что он имел в виду.





Димитрий Смирнов протоиерей Их слабость ума не в том, что они глупее. Девочки, например, чаще с золотой медалью заканчивают школу. Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят. Это нельзя назвать глупостью. Но мы над ними смеемся, когда они эти качества проявляют.

Заявление об умственных способностях женщин прокомментировали в Русской православной церкви. Ее представитель пояснил, что у церкви нет задачи сравнения умственных способностей мужчин и женщин, кроме того, РПЦ считает и тех и других уникальными "божественными творениями".



"Мужчины – национальная трагедия"

В своих заявлениях Димитрий Смирнов не оставил без внимание и мужчин. Экс-председатель Патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства выразил мнение о том, что современные мужчины – национальная трагедия.





Димитрий Смирнов протоиерей Наши мужчины – это есть наша национальная трагедия. А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха – ну их нет в природе!

Священнослужитель подчеркнул, что слабость мужчин отчасти происходит от "женского воспитания". В то время как русская женщина сильна по своей генетике, ведь "она и коня на ходу остановит, и в горящую избу войдет, а мужчина – нет".



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Нельзя крестить"

В сентябре прошлого года священнослужитель заявил, что нельзя крестить детей, рожденных благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). По его мнению, женщина, которая прошла через ЭКО, параллельно делает и аборты, а это не допускается церковью.





Димитрий Смирнов протоиерей Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает 3–5 абортов. И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого.

Протоиерей также высказался и по поводу суррогатного материнства. Он назвал это худшим видом проституции, поскольку тело женщины "снимают на девять месяцев за деньги".

После этого в РПЦ заявили, что "по вере родителей крестить можно любого младенца", причем это касается и рожденных в результате суррогатного материнства.



"Дал по роже"

Также в сентябре 2019 года во время общения с воспитанниками детского дома "Павлин" Смирнов рассказал, как ребенка отучить сквернословить. Священнослужитель вспомнил случай, как однажды один из воспитанников выругался при нем матом, поэтому ему пришлось проучить сквернослова.





Димитрий Смирнов протоиерей Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается.

По словам Смирнова, этот способ самый эффективный, но лучше обойтись без него. Важнее, чтобы человек сам старался контролировать свою речь. В РПЦ тогда назвали совет церковника просто шуткой.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Надо церковнославянскому научить"

В эфире телепередачи экс-глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал к изучению церковнославянского языка вместо английского. Он пояснил, что причины непонимания и "недоступности" церковных текстов для прихожан кроются в лености и нежелании выучить язык.

По его мнению, современный русский язык – язык газет и телевидения, а церковнославянский – его база и основа, обучаться ему нужно с детства.





Димитрий Смирнов протоиерей А то ребеночек не успел родиться, уже английскому учат – надо сначала церковнославянскому научить. Потом, может быть, греческому, потому что мы от греков восприняли нашу веру, а это очень важно. А так, конечно, стоишь как в столице Камбоджи и ничего не понимаешь.

Одной из проблем современного русского языка протоиерей также посчитал избыток англицизмов. Церковнославянский же язык он назвал настоящим.



"Ненаучная теория Дарвина"

Димитрий Смирнов также признавался, что считает эволюционную теорию Чарльза Дарвина о происхождении человека "совершенно ненаучной". Такое заявление священнослужитель сделал на конференции "Семья и семейные ценности традиционных религий России".





Димитрий Смирнов протоиерей Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась. В Писании сказано: "Мужчину и женщину сотворил их". Сказано о Боге. Бог создал человека по образу и подобию своему.

По его мнению, надо либо принять библейское учение о создании человека и всей Земли Богом, "либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать".