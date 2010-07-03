РПЦ высказалась по поводу крещения рожденных благодаря ЭКО

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врио руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда прокомментировал высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи Димитрия Смирнова о том, что нельзя крестить детей, рожденных благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Существуют, видимо, не известные отцу Димитрию процедуры ЭКО, исключающие уничтожение "излишних эмбрионов", и любая пара, которая ими воспользовалась, не подлежит церковному осуждению", – заявил Легойда.
Он также подчеркнул, что, как сказано в церковных документах, "по вере родителей-восприемников крестить можно любого младенца". Касается это и рожденных в результате суррогатного материнства.
Вместе с тем Легойда добавил, что условием для таинства является церковное покаяние родителей-восприемников.
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщина, которая прошла через ЭКО, параллельно делает и аборты, а это не допускается церковью. Матерей, которые родили детей благодаря ЭКО, возмутили эти слова. Одна из них, в частности, сказала, что эти дети не отличаются от других и они никак не провинились и не заслужили такого отношения к себе.
Высказался протоиерей и по поводу суррогатного материнства. Он назвал это худшим видом проституции, так как тело женщины "снимают на девять месяцев за деньги".
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