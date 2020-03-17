Повара поделились рецептами вкусных постных блюд

В 2020 году Великий пост начался 2 марта и продлится до 18 апреля. В христианстве он является самым длительным – почти 50 дней – и наиболее строгим. Это время, когда верующие ограничивают себя в еде: запрещено употреблять сдобный хлеб, мясо, молоко, сыр, творог, яйца и ряд других продуктов. Рассказываем, как приготовить постные, но при этом необычные и вкусные блюда.



Капустный стейк

Кто сказал, что пост – время, когда не можешь порадовать себя ничем вкусным? Шеф-повар ресторана "Bocconcino" Алексей Малофеев думает иначе и делится с Москвой 24 необычным рецептом питательного стейка из капусты.

Ингредиенты (на одну порцию):

Капуста – один кочан

Салат Романо – 10 граммов

Салат Латук – 10 граммов

Салат Лолла Росса – 10 граммов

Миндаль или арахис – 3-5 граммов

Соус Отари Гома – 30 граммов

Лимон – одна долька

Соль, перец – по вкусу

Кочан капусты делим на четыре равные части, смазываем растительным маслом, солим и перчим. После запекаем в духовке 40 минут при температуре 180 градусов. По словам шеф-повара, лучше всего делать это в стеклянной закрытой посуде или в фольге, иначе капуста может подгореть.

После этого запеченную капусту смазываем соусом Отари Гома так, чтобы он попал и между листьями, затем снова отправляем в духовку на 10 минут.

Готовую капусту выкладываем на тарелку, а сверху – горкой микс из салатных листьев, заправленных оливковым маслом с добавлением лимона, солим и перчим.

Готовое блюдо посыпаем слайсами жареного миндаля либо любого другого ореха, который вам по вкусу.

Витаминный салат

По питательности капустному стейку не уступает витаминный салат с киноа. Секреты приготовления блюда также раскрыл шеф-повар Алексей Малофеев.

Ингредиенты (на одну порцию):

Киноа – 100 граммов

Помидоры черри – 40 граммов

Авокадо – 50 граммов

Изюм – 20 граммов

Зеленое яблоко – 30 граммов

Ростки сои – 10 граммов

Шпинат мелкий – 10 граммов

Оливковое масло – 15 граммов

Сок лимона – 5 граммов

Соль – 10 граммов

Отвариваем киноа в пропорции 300 граммов на пол литра воды, солим. Как только вода закипит, накрываем кастрюлю крышкой, убавляем газ и варим еще 20 минут. После этого снимаем с плиты, перемешиваем и даем остыть.

Все ингредиенты можно нарезать произвольно и, как только киноа остынет, смешать с ней. Добавить оливковое масло, сок лимона, соль и перец.

Салат с обжаренными кабачками

Для тех, кто не является фанатом блюд из капусты, есть хорошая альтернатива – салат с обжаренными кабачками. Рецепт блюда Москве 24 рассказал бренд-шеф Ельцин-центра Андрей Бова.

Ингредиенты (на одну порцию):

Кабачки – 150 граммов

Кинза – 20 граммов

Чеснок – 10 граммов

Салатный микс – 15–20 граммов

Помидоры черри – 100 граммов

Свежие огурцы – 70 граммов

Соевый соус – 20 граммов

Оливковое масло – 20 граммов

Сладкий соус Чили – 20 граммов

Миндаль – 5 граммов

Кабачки нарезаем кольцами, панируем в муке и обжариваем на раскаленной сковороде. Затем перекладываем в миску, солим и перчим. Добавляем кинзу и мелко нарезанный чеснок, все перемешиваем, выкладываем на тарелку.

После этого готовим "верхушку": нарезаем листья салата, помидоры, очищенные огурцы, все смешиваем и заправляем соевым соусом, оливковым маслом и соусом Чили. Затем эту массу выкладываем на кабачки и посыпаем лепестками миндаля.

Запеченный баклажан с морковным пюре

Это блюдо не оставит равнодушным любителей полакомиться. Готовится быстро и просто. Рецептом с Москвой 24 поделился бренд-шеф ресторана "Украинский дворик" Александр Семенов.

Ингредиенты (на одну порцию):

Баклажан – 1 штука

Морковь – 150 граммов

Оливковое масло – 30 граммов

Рубленная петрушка (для украшения) – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Чеснок – 2 грамма

Баклажан помыть и сделать в нем дырки ножом или вилкой, чтобы он не лопнул. После этого отправляем в духовку на 25 минут и запекаем при температуре 180 градусов.

Пока баклажан не готов, можно заняться приготовлением морковного пюре.

Отвариваем или обжариваем морковь на оливковом масле до мягкости, после заливаем небольшим количеством воды и тушим. Получившуюся морковную массу опускаем в блендер, добавляем оливковое масло и перемалываем. Солим и перчим по вкусу.

Тем временем баклажан уже готов. Аккуратно снимаем с него кожицу, разрезаем на три-четыре части.

Выкладываем получившееся пюре на тарелку, сверху – дольки баклажана. Получившееся блюдо для украшения посыпаем рубленной петрушкой и поливаем чесночным маслом.

Приготовить его несложно: для этого оливковое масло смешиваем в блендере с мелко нарезанным чесноком.

Салат из фасоли

Одним из самых простых, но при этом сытных считается салат из фасоли, говорит бренд-шеф Александр Семенов.

Ингредиенты (на одну порцию):

Консервированная или отварная фасоль – 120 граммов

Кунжутная паста Тахини (урбеч) – 30 граммов

Вода – 30 граммов

Чеснок – 2 грамма

Помидор – 50 граммов

Любой салатный микс – 5 граммов

Лимон – 23–30 граммов

Соль, перец – по вкусу

Кунжутную пасту смешиваем с водой до однородной массы, добавляем мелко нарезанный чеснок, солим и перчим. После этого приготовленный соус смешиваем с фасолью и выкладываем на тарелку. Украшаем листьями салата и помидорными дольками. Не забываем добавить лимон. Дольку можно просто оставить на тарелке, а перед едой выдавить сок на блюдо для яркого вкуса.

А на десерт – штрудель

От сладкого в пост тоже можно не отказываться, а просто приготовить его по специальному рецепту. Бренд-шеф Андрей Бова рассказал, как испечь вкусный штрудель из груши.

Начинка:

Груша – 800 граммов

Изюм – 100 граммов

Грецкий орех – 70 граммов

Корица молотая – 5 граммов

Цветочный мед – 70 граммов

Лимонный сок – 30 граммов

Грушу очищаем от кожуры и нарезаем кубиками, добавляем промытый изюм, измельченный грецкий орех и смешиваем со всеми остальными ингредиентами.

Тесто:

Мука – 500 граммов

Теплая вода – 250–300 миллилитров

Дрожжи (сухие) – 1 пачка

Смешиваем муку и теплую воду, добавляем дрожжи. Замешиваем тесто и ставим в теплое место примерно на 40 минут, как только оно поднимется, обмять его и снова оставить доходить на такое же время.

Затем раскатываем тесто прямоугольником, выкладываем на него получившуюся начинку и заворачиваем в рулет. Концы защипываем и ставим в духовку на 30 минут, выпекая при температуре 180 градусов.



Соболева Илона, Ефимова Мария