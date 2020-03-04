Патриарх Кирилл назвал Великий пост шоковой терапией

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Великий пост шоковой терапией. Об этом сообщает РИА Новости.
Патриарх заявил, что пост вторгается в жизнь человека дисциплиной по ограничению в еде и своим обычаем посещать храмы и богослужения. Он добавил, что все это не укладывается в обычную жизнь большинства граждан.
"Можно сказать, что пост – некая шоковая терапия, когда необходимо в медицинских целях словно встряхнуть человеческий организм, чтобы он заработал иначе. Пост – это некая встряска нашего сознания, чтобы мы осознали необходимость подлинного изменения своей жизни", – сказал патриарх.
Он отметил, что настоящей религиозной жизни не может быть без осознания своих собственных грехов. По словам предстоятеля, средства для совершенствования человеческой души – пост, покаяние, молитва и милосердие.
"И пост с его продолжительными богослужениями, наполненными великими смыслом, с молитвами, песнопениями и чтением Священного Писания помогает нам как бы со стороны посмотреть на самих себя и подвергнуть себя более или менее объективной оценке. А без этой объективной оценки не может быть подлинного покаяния", – сказал патриарх.
Великий пост начался 2 марта у православных христиан. Он будет длиться на протяжении следующих шести недель и завершится 19 апреля главным христианским праздником – днем Воскресения Христова, Пасхой.
Великий пост считается самым строгим постом в православной традиции. Особенно серьезные ограничения на потребление пищи налагаются в первую и последнюю недели поста.
У православных христиан начался Великий пост
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