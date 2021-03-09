Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:08

Батат, хумусы и растительное "мясо": правильные блюда для Великого поста

общество

15 марта начинается Великий православный пост. В гастрономическом плане в этот период следует отказаться от мясных и молочных продуктов, яиц и рыбы. Но это вовсе не означает, что рацион должен быть скучным и пресным. Рассказываем, какими полезными и вкусными продуктами можно разнообразить свой стол во время поста.

Запеченный батат

Фото: "Лавка Лавка"

Не стоит недооценивать эту "сладкую картошку", пришедшую к нам из тропических стран. В зависимости от способа приготовления батат может напоминать по вкусу разные овощи. В сыром виде он похож на морковь, в жареном – на тыкву, в отварном – на сладковатый картофель. Его добавляют в каши, делают из плодов крем-супы, пюре, суфле и другие блюда. Но вкуснее всего получается батат, запеченный в духовке.

Готовится это блюдо довольно просто. Очищаете батат от кожуры и нарезаете его мелкой соломкой. В диаметре дольки должны быть не менее 1 сантиметра, чтобы не сгореть. Затем добавляете специи по вкусу. Подойдут соль, базилик, розмарин, копченая паприка или смесь прованских трав. Выкладываете на противень и поливаете оливковым маслом. Блюдо готовится 15–20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Можно экспериментировать: запекать дольками, целиком и в кожуре – изменится только время приготовления.

Овощные хумусы и паштет из баклажанов

Фото: "Лавка Лавка"

По-новому оценить в пост вкус привычных овощей помогут хумусы. Фермер Дмитрий Акишкин предлагает разнообразить обеденный стол хумусами из моркови и свеклы, а также паштетом из баклажанов.

В морковном хумусе сплетаются в едином вкусовом ансамбле нут, семена подсолнечника и кунжутный соус. Они гармонично насыщают сладковатый вкус моркови, создают настроение и наполняют теплом и уютом.

В свекольном хумусе сладкую мякоть сочной свеклы дополняют грецкий орех, богатый белком, и питательный нут, насыщенный жирными кислотами. В руках кулинара ингредиенты складываются в пикантный вкус. Овощные хумусы оценят не только соблюдающие пост и сторонники веганского питания, но и те, кто постоянно находится в поиске новых ощущений.

Еще одно блюдо, которое несомненно оценят гурманы, – паштет из подкопченных на буковой щепе баклажанов с урбечом из грецких орехов. Баклажаны известны своим целительным свойством препятствовать образованию холестерина и восстанавливать водно-солевой баланс в организме. В сочетании со спелыми помидорами и грецким орехом подкопченные баклажаны создают полезный и вкусный паштет с нежной консистенцией.

Raw-эскимо

Фото: "Лавка Лавка"

Может ли десерт быть полезным? Да! Raw-эскимо выглядит как обычное мороженое, но состоит исключительно из полезных ингредиентов, орехов и сухофруктов. Технология raw означает, что продукт приготовлен без термической обработки. Так сохраняются все витамины и вкусовые свойства ингредиентов. Никаких искусственных красителей, консервантов и усилителей вкуса. Сушеные финики, кокосовая стружка, орех кешью, фисташковая паста, сушеная малина – и все без сахара. Только природная сладость фруктов.

Фото: "Лавка Лавка"

Растительные котлеты

Котлеты на растительной основе – это "еда будущего". На ней специализируется, в частности, "Лавка Лавка". И будущее уже наступило. Люди по всему миру задумываются о здоровом питании и снижают потребление мяса или полностью его исключают не только во время Великого поста.

Вкусные и сочные котлеты для бургера на соевом молоке не содержат животного мяса, а по вкусу напоминают мраморную говядину. Таким образом, можно получать удовольствие от вкуса мяса и сокращать в рационе пищу животного происхождения. Растительное мясо богато белками, витаминами группы В, не содержит глютена, трансжиров и холестерина.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать