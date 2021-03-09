Батат, хумусы и растительное "мясо": правильные блюда для Великого поста

15 марта начинается Великий православный пост. В гастрономическом плане в этот период следует отказаться от мясных и молочных продуктов, яиц и рыбы. Но это вовсе не означает, что рацион должен быть скучным и пресным. Рассказываем, какими полезными и вкусными продуктами можно разнообразить свой стол во время поста.

Запеченный батат

Не стоит недооценивать эту "сладкую картошку", пришедшую к нам из тропических стран. В зависимости от способа приготовления батат может напоминать по вкусу разные овощи. В сыром виде он похож на морковь, в жареном – на тыкву, в отварном – на сладковатый картофель. Его добавляют в каши, делают из плодов крем-супы, пюре, суфле и другие блюда. Но вкуснее всего получается батат, запеченный в духовке.

Готовится это блюдо довольно просто. Очищаете батат от кожуры и нарезаете его мелкой соломкой. В диаметре дольки должны быть не менее 1 сантиметра, чтобы не сгореть. Затем добавляете специи по вкусу. Подойдут соль, базилик, розмарин, копченая паприка или смесь прованских трав. Выкладываете на противень и поливаете оливковым маслом. Блюдо готовится 15–20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Можно экспериментировать: запекать дольками, целиком и в кожуре – изменится только время приготовления.

Овощные хумусы и паштет из баклажанов

По-новому оценить в пост вкус привычных овощей помогут хумусы. Фермер Дмитрий Акишкин предлагает разнообразить обеденный стол хумусами из моркови и свеклы, а также паштетом из баклажанов.

В морковном хумусе сплетаются в едином вкусовом ансамбле нут, семена подсолнечника и кунжутный соус. Они гармонично насыщают сладковатый вкус моркови, создают настроение и наполняют теплом и уютом.

В свекольном хумусе сладкую мякоть сочной свеклы дополняют грецкий орех, богатый белком, и питательный нут, насыщенный жирными кислотами. В руках кулинара ингредиенты складываются в пикантный вкус. Овощные хумусы оценят не только соблюдающие пост и сторонники веганского питания, но и те, кто постоянно находится в поиске новых ощущений.

Еще одно блюдо, которое несомненно оценят гурманы, – паштет из подкопченных на буковой щепе баклажанов с урбечом из грецких орехов. Баклажаны известны своим целительным свойством препятствовать образованию холестерина и восстанавливать водно-солевой баланс в организме. В сочетании со спелыми помидорами и грецким орехом подкопченные баклажаны создают полезный и вкусный паштет с нежной консистенцией.

Raw-эскимо

Может ли десерт быть полезным? Да! Raw-эскимо выглядит как обычное мороженое, но состоит исключительно из полезных ингредиентов, орехов и сухофруктов. Технология raw означает, что продукт приготовлен без термической обработки. Так сохраняются все витамины и вкусовые свойства ингредиентов. Никаких искусственных красителей, консервантов и усилителей вкуса. Сушеные финики, кокосовая стружка, орех кешью, фисташковая паста, сушеная малина – и все без сахара. Только природная сладость фруктов.



Растительные котлеты

Котлеты на растительной основе – это "еда будущего". На ней специализируется, в частности, "Лавка Лавка". И будущее уже наступило. Люди по всему миру задумываются о здоровом питании и снижают потребление мяса или полностью его исключают не только во время Великого поста.

Вкусные и сочные котлеты для бургера на соевом молоке не содержат животного мяса, а по вкусу напоминают мраморную говядину. Таким образом, можно получать удовольствие от вкуса мяса и сокращать в рационе пищу животного происхождения. Растительное мясо богато белками, витаминами группы В, не содержит глютена, трансжиров и холестерина.