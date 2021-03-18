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Общество

09:50

Кардиологи рассказали о полезных свойствах авокадо

общество еда

Фото: depositphotos/Dream79

Специалисты из Американской кардиологической ассоциации рассказали, какое полезное воздействие на организм оказывает авокадо. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Согласно исследованиям, авокадо способен снижать уровень холестерина и сахара в крови за счет особой молекулы жира, которая позволяет улучшить состояние здоровья людей с диабетом второго типа.

Для достижения наиболее ощутимого эффекта кардиологи советуют употреблять всего один плод авокадо в день в сыром виде. Например, в качестве закуски к рыбе или курице.

Одним из самых полезных блюд с этим плодом медики считают тост на цельнозерновом хлебе. Из авокадо рекомендуется сделать пюре, смешать его с лимонным соком, солью, перцем и намазать на ломтик поджаренного хлеба.

Ранее Американские диетологи рассказали, как выбрать правильные продукты для завтрака. По словам специалистов, утром необходимо есть, потому что именно в начале дня в организме начинаются обменные процессы. Для первого приема пищи подойдут йогурты, яйца и фрукты.

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