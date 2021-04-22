Ученые выяснили, как кофе влияет на мозг человека

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Исследователи впервые подробно описали функциональные изменения, происходящие в мозге людей, которые регулярно употребляют кофе. Стало известно, что кофеин укрепляет связи между различными отделами мозга, что способствует повышению внимания, сосредоточенности, улучшению памяти и когнитивных функций. Результаты были размещены в журнале Molecular Psychiatry.

Уточняется, что влияние кофеина не раз рассматривали в разных обсервационных исследованиях, результаты которых неизменно подтверждали, что кофе позволяет улучшить внимание и бдительность, повышает показатели общей моторики, обучения и памяти.

Так, португальские ученые с медицинского факультета Университета Минью вместе с датскими коллегами из Орхусского университета впервые использовали технологию функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), чтобы сравнить активность мозговых связей у употребляющих кофе каждый день, и тех, кто не пьет его совсем. В первую группу вошел 31 человек, во вторую – 24.

"Это первый случай, когда влияние регулярного употребления кофе на сеть мозга изучено на таком уровне детализации", – уточнили исследователи.

Ранее сообщалось, что в будущем Эфиопия станет производить меньше специальных сортов кофе, которые ценятся любителями во всем мире. Так считают немецкие ученые Постдамского института изучения климатических изменений.