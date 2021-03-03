В Мосгордуме рассказали, как в Москве пройти бесплатную операцию по снижению веса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова рассказала Москве 24, как страдающие от ожирения жители столицы могут пройти бесплатную операцию для снижения веса.

Ранее СМИ сообщили, что в Свердловской области начали проводить бесплатные бариатрические операции для людей, которые хотят избавиться от лишнего веса. При наличии полиса ОМС пациенту нужно лишь заплатить за предоперационные обследования и пребывание в стационаре. Среди показаний к операции, в частности, индекс массы тела более 50.

Депутат Мосгордумы пояснила, что в столице один из центров, который занимается данным вопросом, является "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ.

"У людей с избыточным весом есть большие проблемы со здоровьем. Потому что жировая прослойка у них начинает играть роль самостоятельного органа и живет отдельной жизнью с последующими гормональными изменениями. У Института эндокринологии выработана целая большая идеология по разрешению этих вопросов", – пояснила Стебенкова.





Людмила Стебенкова депутат Мосгордумы В Институте эндокринологии, который находится в Москве, такую помощь оказывают. И там ее оказывают в том числе по ОМС. Они являются одними из держателей методики лечения.

Она добавила, что москвичи, страдающие от избыточной массы тела, могут обратиться в свою поликлинику, где наблюдающий их врач даст направление на бесплатное лечение.

Бариатрический хирург Вадим Феденко пояснил Москве 24, что операции делают по квотам Минздрава РФ.

"Для того чтобы получить квоту, у пациента индекс массы тела должен быть больше 50, он должен болеть сахарным диабетом второго типа. Также для принятия решения учитываются осложнения при сахарном диабете. Тогда этот человек может рассматриваться на операцию", – отметил хирург.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мировая "эпидемия ожирения" намного опаснее коронавируса. По его словам, почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом. Это может привести к онкологическим заболеваниям, диабету, инсультам и инфарктам. Мясников отметил, что в 2020 году более 20 миллионов человек скончались из-за осложнений, связанных с ожирением.