Два бесплатных ледовых катка открылись в "Технополисе "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Два бесплатных ледовых катках открылись в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщает пресс-служба ОЭЗ со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"На площадках "Печатники" и "Руднево" столичной ОЭЗ начали работу бесплатные ледовые катки, которые станут точками притяжения для горожан, работников промышленных предприятий и туристов", – отметил вице-мэр.

Каток в "Печатниках" появился второй раз подряд, в "Рудневе" – впервые. Их площадь составляет 700 и 1 080 квадратных метров соответственно. Одновременно на ледовых площадках смогут находиться от 120 до 150 человек.

Ледовый каток на площадке "Печатники" будет доступен с 11:00 до 23:00, в "Рудневе" – с 10:00 до 22:00. Здесь же можно будет взять снаряжение в аренду, воспользоваться услугой заточки коньков, посетить фуд-траки и многое другое.

Ранее сообщалось, что в столичных парках открылись 17 катков с искусственным покрытием, в том числе в Таганском парке, усадьбе Воронцово, парках "Фили" и "Красная Пресня". Всего в Москве этой зимой будут работать 28 катков. 11 из них – с натуральным льдом, их запустят при установлении постоянной минусовой температуры.

